Житель Оленегорска незаконно получал пособие по безработице

16 Июня 2017 года, 10:41

ОЛЕНЕГОРСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Житель Оленегорска попался на мошенничестве. Мужчина незаконно получал пособие по безработице, сообщили в прокуратуре Мурманской области. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

Судом установлено, что Антон Цветков состоял на учете в центре занятости населения Мончегорска в качестве безработного. В тоже время он был трудоустроен в организации города, а значит не имел права на получение пособия по безработице. Между тем, о факте трудоустройства обвиняемый умолчал и незаконно получил указанное пособие.

Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, с подсудимого взыскана сумма материального ущерба в размере 33499 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: LiveJournal