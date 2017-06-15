Жителей Кировска приглашают на субботник

КИРОВСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - 23 июня 2017 года на территории Кировска состоится общегородской субботник.
«Предстоит проделать колоссальный объем работы: необходимо навести чистоту и порядок на улицах, площадях и постараться максимально очистить прилегающие территории после долгой зимы», - сообщили в местной администрации.
Наряду с сотрудниками управляющих и обслуживающих организаций, на призыв поучаствовать в общегородском субботнике, активно откликнулись организации и предприятия разных форм собственности.
Администрация города Кировска призывает всех активных и неравнодушных жителей вовлечь в субботник своих друзей и соседей, организовать уборку в близлежащих дворах и скверах.