26 правонарушений природоохранного законодательства выявлено в Терском районе

16 Июня 2017 года, 11:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - На землях лесного фонда Терского лесничества в границах государственного природного биологического заказника регионального значения «Варзугский» прошел природоохранный рейд. В результате рейда выявлено 26 правонарушений природоохранного законодательства. Это пять нарушений Правил пожарной безопасности в лесах, пять нарушений режима пребывания, нарушение Правил охоты и 13 нарушений Правил рыболовства, два факта самовольного использования лесных участков под размещение туристско-рыболовных лагерей.

«Возбуждено 26 дел об административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования», - сообщили пресс-службе областного правительства.