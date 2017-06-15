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Губернатор Марина Ковтун обсудила с главврачами развитие медицины в Мурманске
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Стартует «Тропическое воскресенье» от купальни «Огни Мурманска»!
 
 
 
 
16 Июня 2017 года, 12:00

Стартует «Тропическое воскресенье» от купальни «Огни Мурманска»!


МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - Куда пойти с ребенком в выходные в Мурманске? Выбор есть всегда: детские спектакли, интерактивные выставки, мастер-классы для детей и родителей, развлечения для всей семьи. Одно из популярных мест для веселого времяпрепровождения мурманских семей в выходные - тропическая купальня «Огни Мурманска».

Мурманчане, да и жители области, планировали на каждую среду обязательный поход в тропическую купальню «Огни Мурманска». Нет ничего лучше, чем в эти летние, но прохладные, дни окунуться в атмосферу тропиков по акции «Тропическая среда» (весь день за 150 рублей). А теперь новое летнее предложение - «Тропическое воскресенье».

Сотрудники купальни поясняют гостям содержание акции: «Каждое воскресенье стоимость посещения тропической купальни «Огни Мурманска» всего 200 рублей на целый день. Для всех доступны бассейн с дорожками длиной по 25 метров и водной горкой «тобогган», финская («на камнях»), турецкая («хамам»), инфракрасная сауны, а также ванна с гидромассажем. Для малышей - детский бассейн, Автобус компании бесплатно доставит желающих от остановок «Кооперативная» и «Автопарк» до дверей купальни и обратно. Акция действует теперь каждое воскресенье от открытия до закрытия купальни».

Хамам и сауна – идеальное решение для тех, кто устал от суеты и забот повседневной жизни. Сауна совсем недавно заняла свое место среди множества вариантов приятного и полезного времяпровождения. Также данная процедура немного вытеснила известную и популярную не у одного поколения россиян баню. Эти два способы попариться отличаются друг от друга, но приводят к одному результату.

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Приятное действие горячего пара, сухой воздух и дополнительные услуги (массаж) оказывают превосходное влияние на организм и состояние человека. О положительном влиянии сауны на организм человека сомневаться не стоит: перепады температур способствуют эффективном закаливанию всего организма. Значительно повышается сопротивляемость человека к инфекциям и вирусам. При расширению пор кожи, активно выводятся токсичные вещества и шлаки. Эффективность питательных масок при нанесении на кожу перед сауной увеличивается в несколько раз. Это происходит потому, что полезные вещества легко и без трудностей проникают в организм через хорошо расширенные поры.

А затем пройти в плавательную зону, проплыть на дорожках или принять душ у гейзера. А если и проголодаетесь - рядов тропический бар, где можно сделать заказ на доставку из панорамного ресторана «У Егорыча». Кстати, дети потом могут попробовать там и специальное детское меню и наведаться к самому коту Егорычу - символе ресторане, а по совместительству кулинарному эксперту северной кухни.

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Подробнее об акции можно узнать по телефону 8(8152) 554-004 и 8(8152) 554-009.

Расписание бесплатного автобуса до тропической купальни «Огни Мурманска».

 

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