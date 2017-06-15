Стартует «Тропическое воскресенье» от купальни «Огни Мурманска»!

16 Июня 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - Куда пойти с ребенком в выходные в Мурманске? Выбор есть всегда: детские спектакли, интерактивные выставки, мастер-классы для детей и родителей, развлечения для всей семьи. Одно из популярных мест для веселого времяпрепровождения мурманских семей в выходные - тропическая купальня «Огни Мурманска».

Мурманчане, да и жители области, планировали на каждую среду обязательный поход в тропическую купальню «Огни Мурманска». Нет ничего лучше, чем в эти летние, но прохладные, дни окунуться в атмосферу тропиков по акции «Тропическая среда» (весь день за 150 рублей). А теперь новое летнее предложение - «Тропическое воскресенье».

Сотрудники купальни поясняют гостям содержание акции: «Каждое воскресенье стоимость посещения тропической купальни «Огни Мурманска» всего 200 рублей на целый день. Для всех доступны бассейн с дорожками длиной по 25 метров и водной горкой «тобогган», финская («на камнях»), турецкая («хамам»), инфракрасная сауны, а также ванна с гидромассажем. Для малышей - детский бассейн, Автобус компании бесплатно доставит желающих от остановок «Кооперативная» и «Автопарк» до дверей купальни и обратно. Акция действует теперь каждое воскресенье от открытия до закрытия купальни».

Хамам и сауна – идеальное решение для тех, кто устал от суеты и забот повседневной жизни. Сауна совсем недавно заняла свое место среди множества вариантов приятного и полезного времяпровождения. Также данная процедура немного вытеснила известную и популярную не у одного поколения россиян баню. Эти два способы попариться отличаются друг от друга, но приводят к одному результату.

Приятное действие горячего пара, сухой воздух и дополнительные услуги (массаж) оказывают превосходное влияние на организм и состояние человека. О положительном влиянии сауны на организм человека сомневаться не стоит: перепады температур способствуют эффективном закаливанию всего организма. Значительно повышается сопротивляемость человека к инфекциям и вирусам. При расширению пор кожи, активно выводятся токсичные вещества и шлаки. Эффективность питательных масок при нанесении на кожу перед сауной увеличивается в несколько раз. Это происходит потому, что полезные вещества легко и без трудностей проникают в организм через хорошо расширенные поры.

А затем пройти в плавательную зону, проплыть на дорожках или принять душ у гейзера. А если и проголодаетесь - рядов тропический бар, где можно сделать заказ на доставку из панорамного ресторана «У Егорыча». Кстати, дети потом могут попробовать там и специальное детское меню и наведаться к самому коту Егорычу - символе ресторане, а по совместительству кулинарному эксперту северной кухни.

Подробнее об акции можно узнать по телефону 8(8152) 554-004 и 8(8152) 554-009.

Расписание бесплатного автобуса до тропической купальни «Огни Мурманска».