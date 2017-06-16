Епископ Митрофан предупреждает о самозванце монахе Спиридоне

16 Июня 2017 года, 14:16

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - На территории Североморской епархии объявился самозванец, представляющийся как «монах Спиридон». Сообщение под таким заголовком за подписью епископа североморского и умбского Митрофана опубликовала на своём сайте администрация Заполярного.

«Речь идет о жителе села Варзуга, бывшем клирике Мурманской епархии, в 1998 году впавшем в блуд и изверженном из сана», - говорится в сообщении.

По словам епископа у мужчины с весны этого года наблюдается резкое обострение хронического психоза по типу религиозной паранойи. Он незаконным путем приобрел монашеские одежды, всем представляется «иеромонахом».

В случае появления упомянутого гражданина предлагается вызывать полицию.