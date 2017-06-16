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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

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В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

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Екатерина Крюкова:

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Сергей Андреев
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Главная » НОВОСТИ » Банк России снизил ключевую ставку до 9% годовых
 
 
 
 
16 Июня 2017 года, 14:30

Банк России снизил ключевую ставку до 9% годовых


РОССИЯ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - Совет директоров Банка России 16 июня 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,00% годовых. Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности.

Годовая инфляция в мае составила 4,1%, сохраняясь вблизи целевого уровня. Низкая инфляция постепенно приобретает устойчивость. Темпы роста цен становятся все более однородными по регионам и основным группам товаров и услуг. Продолжилось замедление роста цен на непродовольственные товары и услуги. Продовольственная инфляция остается на относительно низком уровне, хотя в настоящее время в связи с исчерпанием запасов прошлого урожая наблюдается повышение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. На этом фоне произошло ожидаемое краткосрочное повышение годовой инфляции, которая, по оценке на 13 июня, составила 4,2%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 года.

Фото: Svopi.ru

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