В Мурманске открылась мемориальная доска Ивану Сивко

16 Июня 2017 года, 14:45

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мурманске открылась мемориальная доска Герою Советского Союза Ивану Сивко. Над ее созданием трудился мурманский скульптор Александр Арсентьев, автор многих памятных объектов, среди которых скульптуры в Долине Славы, бюст Героя России Тимура Апакидзе и многие другие.

В торжественном мероприятии приняли участие представители городских властей, Почетные граждане города-героя, руководители поисковых организаций, юные мурманчане. После официальных речей к подножью мемориальной доски возложили цветы.

«Важно, что в сегодняшнем торжестве принимают участие школьники, ведь именно им строить будущее нашего города», – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

Работа над обновлением мемориальных досок будет продолжена. Уже создан макет памятного знака Зое Космодемьянской, в планах обновление досок с именами Юрия Гагарина и Александра Подстаницкого. Кроме того, в этом году прорабатывается вопрос об организации зеленой зоны и установке бюста Александра Шабалина.

АГМ