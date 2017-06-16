Сергей Дубовой поднялся на 25 позиций в медиарейтинге глав заксобраний

16 Июня 2017 года, 15:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой занял в майском медиарейтинге глав законодательных собраний 34 место. Об этом сообщили в компании «Медиалогия». За месяц он улучшил свои позиции на 25 пунктов, а его медиаиндекс составил 1207,1. Это один из самых заметных ростов.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в первомайской демонстрации и выступил на митинге, посвященном празднику. «Основа основ благополучия каждого из нас – это, конечно, мир. Неспроста именно с этого слова начинается самый известный лозунг Первомая. Поэтому пожелание мирного неба над головой - самое важное и самое искреннее из всех возможных», - отметил в своем выступлении Сергей Дубовой.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в мае стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Владимир Константинов (Республика Крым).