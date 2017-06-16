В Мурманской области назвали должников по заработной плате

16 Июня 2017 года, 16:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций региона при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области.

Открывая заседание, вице-губернатор Роман Дурягин отметил, что проблема с задолженностью по заработной плате в регионе продолжает оставаться острой.

На заседании рассматривалась ситуация с долгами по оплате труда в организациях, осуществляющих деятельность в транспортной сфере, – это ООО «Авиакомпания «Арктика», ООО «Мурманское авиапредприятие», ЗАО «Беломорская нефтебаза» и ООО «Морской специализированный порт «Витино». Их суммарная задолженность по заработной плате составляет 36% от общего размера задолженности в регионе.