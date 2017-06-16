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Главная » НОВОСТИ » Марина Ковтун рассказала, ждать ли отставок в Минздраве
 
 
 
 
16 Июня 2017 года, 16:28

Марина Ковтун рассказала, ждать ли отставок в Минздраве


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун рассказала журналистам, ждать ли в ближайшее время отставок в региональном Минздраве. Отвечать прямо на вопрос глава региона не стала. Она лишь напомнила, что поручила министру остаться на какое-то время в Апатитах и принять всех желающих граждан.

«Вот покуда поток жалоб не иссякнет, по каждому конкретному случаю не будет дан мне ответ, вот пусть он выполнит свою работу, потом сделаем выводы и примем меры. Сегодня можно любого уволить. Другое дело, кто работать будет. Это тоже вопрос непростой», - сказала Марина Ковтун.

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  • Специалисты. Компетентность которых не вызывает сомнений. Набранные по конкурсу, а не уровню лизоблюдства по отношению к вышестоящему начальству или знакомству... вась-вась и круговая порука прокатывают до той поры, пока не настает полный трындец, и если с людьми договориться можно, то с природой - ну ни как. Это к сведению всех "решал".
 
 
 
 
 
 
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