Марина Ковтун рассказала, ждать ли отставок в Минздраве

16 Июня 2017 года, 16:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун рассказала журналистам, ждать ли в ближайшее время отставок в региональном Минздраве. Отвечать прямо на вопрос глава региона не стала. Она лишь напомнила, что поручила министру остаться на какое-то время в Апатитах и принять всех желающих граждан.

«Вот покуда поток жалоб не иссякнет, по каждому конкретному случаю не будет дан мне ответ, вот пусть он выполнит свою работу, потом сделаем выводы и примем меры. Сегодня можно любого уволить. Другое дело, кто работать будет. Это тоже вопрос непростой», - сказала Марина Ковтун.