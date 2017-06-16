Работникам ООО «Косам» выплатили задолженность по зарплате

16 Июня 2017 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Перед работниками ООО «Косам», ведущей деятельность на территории ЗАТО Мурманской области, в полном объеме погашен долг по заработной плате. Об этом «Би-порту» рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

Следствием установлено, что с января по апрель 2017 года 207 работникам общества, которое занимается строительством зданий, сооружений на территории ЗАТО Мурманской области, не выплачивалась установленная законом заработная плата. Общий размер ее задолженности составлял более 21 миллиона 860 тысяч рублей.

Благодаря наступательной и планомерной работе следователей СК РФ по Мурманской области в июне выплачена текущая, за апрель 2017 года, задолженность по заработной плате в размере более 5 миллионов рублей. В итоге, в ходе следствия, общий долг перед работниками общества погашен в полном объеме.

В рамках уголовного дела арестованы расчетные счета ООО «Косам», данная мера позволила следствию осуществлять контроль за расходованием и направлением денежных средств на выплату заработной платы работникам. В настоящее время продолжается работа по восстановлению нарушенных конституционных прав граждан на своевременную оплату труда и выплате текущей задолженности за май 2017 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Misanec.ru