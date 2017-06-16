Поступила в продажу книга «Интервью с Путиным»

17 Июня 2017 года, 12:45

РОССИЯ/17 ИЮНЯ/ БИ-ПОРТ – В продажу поступила книга американского кинорежиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), передает «Интерфакс». Пока издание можно приобрести только на территории США.

Отмечается, что книга была напечатана издательством Hot Books. Ее стоимость составляет чуть больше $14, а купить книгу можно в американских интернет-магазинах.

При этом интервью с российским президентом также было выпущено в формате аудиокниги.

С 12 по 15 июня на телеканале Showtime были показаны четыре части документального фильма «Интервью с Путиным».

В России фильм «Интервью с Путиным» 19–22 июня покажет Первый канал.