В Заполярье сегодня до + 17° и дождь

17 Июня 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/17 июня/БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +12+17°, на севере области +7+12°.

Как обещают синоптики, 17-18 июня Кольский полуостров будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле. Ночью 17 июня ожидается прохождение атмосферных фронтов и дождь на большей части территории Мурманской области. Днем 17 июня и в течение суток 18 июня дожди пройдут в отдельных районах. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +12+17°, 17 июня на севере области +7+11°.

В Мурманске сейчас +7°; Ветер: в 3-5 м/с; Давление: 755 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.