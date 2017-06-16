Скончался депутат Госдумы Олег Грищенко

17 Июня 2017 года, 14:05

МОСКВА/17 июня/ БИ-ПОРТ - На 51-м году жизни скончался депутат Государственной думы России Олег Грищенко. Об этом сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, передает РИА «Новости».

«17 июня после продолжительной болезни на 51-м году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко», — говорится в сообщении.

Грищенко был депутатом Саратовской областной думы третьего созыва, а также исполнял обязанности мэра города.

В сентябре 2016 года Олег Грищенко был избран депутатом Госдумы седьмого созыва, где работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Председатель Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного.