Крейсеры Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» отрабатывают совместные действия в море

17 Июня 2017 года, 14:45

МУРМАНСК/17 июня/БИ-ПОРТ - Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышли сегодня в Баренцево море для отработки взаимодействия в составе соединения.

Выход кораблей продлится несколько дней, в течение которых их экипажи отработают слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств. Планируется, что корабли выполнят ряд учебно-боевых задач в полигонах флота в Баренцевом море, в том числе артиллерийские стрельбы по морским целям.

Кроме выполнения боевых упражнений, особое внимание будет уделено подготовке экипажей к ведению борьбы за живучесть кораблей на ходу и при стоянке на якоре, а также оказанию помощи на море и организации буксировки условно повреждённого корабля, потерявшего ход.

В последнем эпизоде активное участие примет спасательный буксир «Николай Чикер», который осуществит буксировку каждого из кораблей.