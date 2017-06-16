Ил-2 вновь увидел небо после реставрации

17 Июня 2017 года, 15:55

РОССИЯ/17 июня/БИ-ПОРТ – Свой первый полет после продолжительной реставрации совершил легендарный Ил-2. Вторую жизнь штурмовику подарили в Новосибирске, восстановив его до летного состояния.

При поддержке ПАО «ОАК» и Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Фондом содействия сохранению военно-исторических самолетов «Крылатая память Победы» был реализован проект по восстановлению исторического самолета. Он стал вторым летающим Ил-2 на сегодняшний момент.

Пилотировал самолет в первом полете директор СибНИА им. С.А. Чаплыгина летчик-испытатель Владимир Барсук. Впереди у самолета обширная программа демонстрационных полетов, ближайший из которых состоится в Новосибирске для гостей V Международного форума технологического развития «Технопром-2017». Затем, в июле, самолет планируется продемонстрировать на авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

Напомним, самолёт обнаружили в декабре 2011 года на дне озера Кривое в Мурманской области. Историки установили, что 25 ноября 1943 года из-за повреждений, полученных в воздушном бою, самолет Ил-2 46-го штурмового авиаполка ВВС Северного флота не дотянул до аэродрома и произвел вынужденную посадку на лед замерзшего озера. Командир экипажа младший лейтенант Валентин Скопинцев и воздушный стрелок краснофлотец Владимир Гумённый выбрались из самолета, который через некоторое время провалился под лед и затонул.