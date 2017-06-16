Прокуратура: осужденному удалось сбежать из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками колонии

17 Июня 2017 года, 16:35

РОССИЯ/17 июня/БИ-ПОРТ - Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка по факту побега осужденного, отбывающего наказание в ФКУ КП-24.

Напомним, возбуждено уголовное дело в отношении осужденного оленегорской колонии-поселения №24, который самовольно покинул место работы с выводного объекта, находящегося за пределами режимного учреждения. Через несколько часов после побега осужденный был задержан в Мурманске и доставлен в ФКУ КП-24.

По факту побега осужденного из мест лишения свободы МО МВД России «Оленегорский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении).

Проверкой установлено, что совершение осужденным побега, а также ряда нарушений, относящихся к категории злостных, стало возможным из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ФКУ КП-24 при осуществлении надзора за осужденными.

Прокурором начальнику ФКУ КП-24 внесено представление.

Рассмотрение представления и устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле прокуратуры.