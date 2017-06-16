В Мурманске торжественно открыли мемориальный комплекс на берегу Семеновского

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение
Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой
Белгород. Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Белгород. Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
Летняя веранда от «Баренц-Бара» Летняя веранда от «Баренц-Бара»
Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода
 
 

Видеоновости16+

Полицейские задержали нетрезвого водителя-рецидивиста
 
 
 
 

Курсы валют 17.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,7119
0,7010
1 USD
Доллар США
57,7408
0,2971
1 EUR
Евро
64,4561
0,1766
10 NOK
Норвежских крон
68,0504
0,2742
10 SEK
Шведских крон
66,0778
0,1619
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

1.5 м/с
давление 759.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманской области назвали должников по заработной плате
16 Июня 2017, 16:15
В Мурманской области назвали должников по заработной плате
Валерия Перетрухина оставят в Апатитах записывать жалобы граждан
16 Июня 2017, 13:55
Валерия Перетрухина оставят в Апатитах записывать жалобы граждан
Дарью Старикову признали потерпевшей по делу о халатности врачей
16 Июня 2017, 13:45
Дарью Старикову признали потерпевшей по делу о халатности врачей
Дарью Старикову из Апатитов доставили в Мурманск после ухудшения состояния
16 Июня 2017, 12:50
Дарью Старикову из Апатитов доставили в Мурманск после ухудшения состояния
 
 
 
 

Самое читаемое

Минздрав выделил четырнадцать часов для приёма граждан в Апатитах
16 Июня 2017, 20:55
Официальные курсы валют на 17 июня
17 Июня 2017, 07:00
Скончался депутат Госдумы Олег Грищенко
17 Июня 2017, 14:05
В Заполярье сегодня до + 17° и дождь
17 Июня 2017, 12:15
Прокуратура: осужденному удалось сбежать из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками колонии
17 Июня 2017, 16:35
14 человек ликвидировали ночной пожар в гараже
17 Июня 2017, 11:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманске торжественно открыли мемориальный комплекс на берегу Семеновского
 
 
 
 
17 Июня 2017 года, 18:00

В Мурманске торжественно открыли мемориальный комплекс на берегу Семеновского


МУРМАНСК/17 июня/БИ-ПОРТ - Сегодня состоялось открытие памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие почетные граждане и ветераны Великой Отечественной войны, депутат Государственной Думы Алексей Веллер, руководители города Мурманска, школьники и студенты.

«Мы накануне одной из самых трагических дат в истории нашего города, ровно 75 лет назад Мурманск был практически полностью уничтожен в результате массированных воздушных атак. Сегодня мы видим город красивый, возрождённый и который очень бережно хранит память о свои жителях, благодаря которым он живет и развивается»,  – сказал депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

Напомним, строительство мемориала начали еще в прошлом году. В разработке проекта участвовали все горожане, был объявлен творческий конкурс на лучший эскиз мемориала. По задумке авторов, этот мемориал станет символом стойкости мурманчан, которые стали свидетелями событий 1942 года. Появилась идея установить на берегу озера стилизованную печную трубу, будто оставшуюся после пожара жилого дома. Строители оборудовали большую площадку, в центре которой возвышается символическая труба.

Объект расположился на площади более 5 тысяч квадратных метров. В центральной части комплекса располагается смотровая площадка круглой формы, в центре которой установлен монумент из трех колонн. Тротуар, ведущий к озеру, переходит в зону отдыха. Также имеется смотровая площадка у береговой зоны озера с расположенными на ней удобными скамейками. В будущем мемориальный комплекс и набережную соединят удобные велосипедные и пешеходные маршруты.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта