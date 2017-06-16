В Мурманске торжественно открыли мемориальный комплекс на берегу Семеновского

17 Июня 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/17 июня/БИ-ПОРТ - Сегодня состоялось открытие памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие почетные граждане и ветераны Великой Отечественной войны, депутат Государственной Думы Алексей Веллер, руководители города Мурманска, школьники и студенты.

«Мы накануне одной из самых трагических дат в истории нашего города, ровно 75 лет назад Мурманск был практически полностью уничтожен в результате массированных воздушных атак. Сегодня мы видим город красивый, возрождённый и который очень бережно хранит память о свои жителях, благодаря которым он живет и развивается», – сказал депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

Напомним, строительство мемориала начали еще в прошлом году. В разработке проекта участвовали все горожане, был объявлен творческий конкурс на лучший эскиз мемориала. По задумке авторов, этот мемориал станет символом стойкости мурманчан, которые стали свидетелями событий 1942 года. Появилась идея установить на берегу озера стилизованную печную трубу, будто оставшуюся после пожара жилого дома. Строители оборудовали большую площадку, в центре которой возвышается символическая труба.

Объект расположился на площади более 5 тысяч квадратных метров. В центральной части комплекса располагается смотровая площадка круглой формы, в центре которой установлен монумент из трех колонн. Тротуар, ведущий к озеру, переходит в зону отдыха. Также имеется смотровая площадка у береговой зоны озера с расположенными на ней удобными скамейками. В будущем мемориальный комплекс и набережную соединят удобные велосипедные и пешеходные маршруты.