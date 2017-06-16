300 тысяч рублей попросили «спасатели» у пенсионерок

17 Июня 2017 года, 18:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/17 июня/БИ-ПОРТ – Накануне в Мончегорске местная жительница «подарила» мошенникам 300 тысяч рублей.

16 июня неизвестный позвонил на телефон жительнице Мончегорска 1930 года рождения, и, представившись сотрудником полиции, сообщил об уголовном преследовании внука за ДТП. По словам звонившего, родственника «освободят», если бабушка передаст через курьера «полицейскому» 300 тысяч рублей.

Пенсионерка, поверив мошеннику, передала денежную сумму. Позже догадалась, что стала жертвой мошенников.

Аналогичным способом мошенники пытались обмануть жительницу Первомайского округа Мурманска. Северянке также сообщили об уголовном преследовании внука за ДТП и требовали вознаграждение за «решение проблемы». Но бдительная 68-летняя пенсионерка продолжать диалог не стала и обратилась в полицию.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Сотрудники полиции еще раз убедительно просят граждан довести до пожилых родственников информацию о подобных случаях обмана.