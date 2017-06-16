В Заполярье наблюдается высокая пожарная опасность

18 Июня 2017 года, 11:01

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +14+19°.

Синоптики предупреждают, что 18 июня по Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность: в районе г. Кандалакша IV региональный класс пожарной опасности, на западе Кольского и Печенгского районов V региональный класс пожарной опасности.

В течение суток 18 июня дожди пройдут в отдельных районах. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +12+17°, 17 июня на севере области +7+11°.