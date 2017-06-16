Владимир Путин поделился впечатлениями от «прямой линии»

18 Июня 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 18 июня - Президент России Владимир Путин признался, что кое-что новое узнал в ходе «прямой линии», однако ничего революционного для себя не открыл. Об этом он рассказал в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.

«Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми. Но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, я, пожалуй, не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь», — цитирует Путина сайт НТВ.Ru.

Напомним, во время «прямой линии» обратилась к Владимиру Путину и 24-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова. Она рассказала о ситуации со здравоохранением в городе. По её мнению, отсутствие в Апатитах узких специалистов привело к изначально неверно поставленному девушке диагнозу. Девушке во время не диагностировали рак, в результате чего заболевание уже перешло в четвёртую стадию. Позже СК по Мурманской области возбудил уголовное дело.

Фото: пресс-служба Кремля