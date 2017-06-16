18 Июня 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром в Мурманске горели гаражи.

«В 7 часов 50 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаражей по адресу: г. Мурманск, автогородок №176», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Мурманской области.

В результате пожара в одном гараже сгорела и разобрана внутренняя обшивка на общей площади, в другом гараже частично обгорели домашние вещи и внутренняя обшивка, разобрана крыша. На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения: 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.