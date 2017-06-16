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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 19 июня
 
 
 
 
18 Июня 2017 года, 17:35

Мурманск: прогноз отключений на 19 июня


МУРМАНСК/ 18 июня - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 июня.

С 8 ЧАСОВ 14 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 19 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНОЙ ПР.КОЛЬСКИЙ,25А – 47 домов;

С 8 ЧАСОВ 14 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 19 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНОЙ ЮЖНОЙ КОТЕЛЬНОЙ – 564 дома;

С 8 ЧАСОВ 19 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 23 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП НОВОСЕЛЬСКАЯ (Новосельская, Заречная, Песочная) - 16 домов.

С 8 ЧАСОВ 19 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 23 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 25а – 21 дом

С 8 ЧАСОВ 19 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 2 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ДИЗЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ (ул. Прибрежная,1,6.23,25) - 4 дома.

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.00 ул. Гагарина, 13, 15, 6, 8, 10

09.00 – 13.00 ул. Гончарова, 14, 18, 20

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 18.00 ул. Свердлова, 16/9

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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