Мурманск: прогноз отключений на 19 июня

МУРМАНСК/ 18 июня - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 июня.
С 8 ЧАСОВ 14 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 19 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНОЙ ПР.КОЛЬСКИЙ,25А – 47 домов;
С 8 ЧАСОВ 14 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 19 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАСОСНОЙ ЮЖНОЙ КОТЕЛЬНОЙ – 564 дома;
С 8 ЧАСОВ 19 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 23 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП НОВОСЕЛЬСКАЯ (Новосельская, Заречная, Песочная) - 16 домов.
С 8 ЧАСОВ 19 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 23 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 25а – 21 дом
С 8 ЧАСОВ 19 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 2 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ДИЗЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ (ул. Прибрежная,1,6.23,25) - 4 дома.
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.00 ул. Гагарина, 13, 15, 6, 8, 10
09.00 – 13.00 ул. Гончарова, 14, 18, 20
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 18.00 ул. Свердлова, 16/9
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.