Региональный молодежный форум «#51ФМ» проходит в Мурманске

19 Июня 2017 года, 08:15

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске начал работу региональный молодежный форум «#51ФМ». Он собрал более ста представителей активной молодежи. В двухдневной программе форума – дискуссии, мастер-классы и лекции гостей-экспертов по различным направлениям молодежной политики.

Работа проходит на восьми площадках: «Молодежное самоуправление», «Добровольчество», «Патриотизм», «Медиапространство», «Международное сотрудничество, межкультурный диалог», «Молодежное творчество», «Здоровый образ жизни» и «Ты – предприниматель». Специальные гости форума – представители «Росмолодежи», «Роспатриотцентра», Ассоциации студентов и студенческих объединений России и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Как отметил Юрий Белоусов, заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», организация подобных молодежных площадок в регионе – это очень хорошая практика, форум позволяет отработать реальную региональную молодежную повестку.

«Никто кроме самих молодых людей не может ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы ребята развивались, росли и, самое главное, оставались на территории своего региона. В каждом регионе есть свои уникальные возможности для молодежи. На таких площадках ребята имеют возможность дискутировать и находить решения существующих проблем», – подчеркнул Юрий Белоусов.

19 июня в 16:00 состоится торжественное закрытие форума, в рамках которого будут награждены лауреаты конкурса «Лучший работник сферы государственной молодежной политики Мурманской области».