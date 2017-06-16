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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

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Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » Региональный молодежный форум «#51ФМ» проходит в Мурманске
 
 
 
 
19 Июня 2017 года, 08:15

Региональный молодежный форум «#51ФМ» проходит в Мурманске


МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске начал работу региональный молодежный форум «#51ФМ». Он собрал более ста представителей активной молодежи. В двухдневной программе форума – дискуссии, мастер-классы и лекции гостей-экспертов по различным направлениям молодежной политики.

Работа проходит на восьми площадках: «Молодежное самоуправление», «Добровольчество», «Патриотизм», «Медиапространство», «Международное сотрудничество, межкультурный диалог», «Молодежное творчество», «Здоровый образ жизни» и «Ты – предприниматель». Специальные гости форума – представители «Росмолодежи», «Роспатриотцентра», Ассоциации студентов и студенческих объединений России и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Как отметил Юрий Белоусов, заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», организация подобных молодежных площадок в регионе – это очень хорошая практика, форум позволяет отработать реальную региональную молодежную повестку.

«Никто кроме самих молодых людей не может ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы ребята развивались, росли и, самое главное, оставались на территории своего региона. В каждом регионе есть свои уникальные возможности для молодежи. На таких площадках ребята имеют возможность дискутировать и находить решения существующих проблем», – подчеркнул Юрий Белоусов.

19 июня в 16:00 состоится торжественное закрытие форума, в рамках которого будут награждены лауреаты конкурса «Лучший работник сферы государственной молодежной политики Мурманской области».

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