Проект строительства мини-металлургического завода в Мончегорске исключён из числа приоритетных

МОНЧЕГОРСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Проект строительства мини-металлургического завода по производству мелющих шаров в Мончегорске лишён статуса приоритетного инвестиционного проекта. Соответствующее постановление подписала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Причины в документе не уточняются.
Напомним, решение о присвоении статуса приоритетного данному проекту было принято в июле 2014 года, а договор подписали уже в октябре того же года. Предполагалось, что завод по производству мелющих шаров позволит удовлетворить потребности горно-металлургических предприятий России и стран ближнего зарубежья. Стоимость проекта оценивалась в 3,68 млрд рублей с окупаемостью в 7-8 лет. Реализация проекта предполагала строительство подстанции на 10 КВ.
Фото: kn51.ru