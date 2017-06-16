Из чиновников собрали совет по проектной деятельности

19 Июня 2017 года, 09:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области создан совет по проектной деятельности, а также утвержден его состав. Постановление подписала губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая же и возглавит совет. В его состав также вошли все вице-губернаторы, три министра (финансов, юстиции и экономического развития) и специалист проектной деятельности и государственных программ минэкономразвития.

Совет будет заниматься рассмотрением проектных инициатив, и принимать решение о запуске их в реализацию. Заседания совета будут проводиться по мере необходимости и считаться правомочными, если на них присутствуют не менее половины членов.