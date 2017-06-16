Рабочего в Кировске зажало буровой установкой

19 Июня 2017 года, 09:10

КИРОВСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – В Кировске в результате несчастного случая, произошедшего на территории промышленной площадки ООО «ЦСМ» получил серьёзные травмы рабочий. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ - нарушение требований охраны труда.

Как было установлено слесарь-ремонтник ООО «КИМ» выполнял работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. В этот момент произошло самопроизвольное движение конвейерного става буровой установки «Сандвик». В результате происшествия рабочий оказался зажатым между натяжным барабаном конвейера и металлоконструкцией установки. Тем самым ему были причинены телесные повреждения в виде тупой травмы живота с разрывами III и VI сегментов печени, множественными разрывами большого сальника, внутрибрюшного кровотечения

В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям лиц ООО «КИМ» и ООО «ЦСМ», ответственных за соблюдение требований охраны труда лиц.

Фото: petrovka38.ru