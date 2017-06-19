Фельдшера «скорой» оскорбили за неснятую обувь

19 Июня 2017 года, 09:45

КОВДОР/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Жительницу Ковдора оштрафовали на одну тысячу рублей за оскорбление фельдшера «скорой помощи». Поводом к проведению проверки послужило обращение медицинского работника.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в апреле 2017 года бригада скорой медицинской помощи Ковдорской больницы прибыла в квартиру местной жительницы по её вызову.

«При входе в квартиру медицинские работники не сняли обувь, что и послужило поводом к оскорблениям со стороны женщины», - рассказали в прокуратуре.

Медработник разъяснил гражданке, что обувь снимать они не обязаны, оскорбления не прекратились.

Судом виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Фото: Елена Пальм / ИТАР-ТАСС / Интерпресс