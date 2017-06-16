19 Июня 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Музыканты приехали в столицу Кольского Заполярья в рамках международного турне, посвященного 25-летию творческой деятельности. «D.D.E.» является одной из самых гастролирующих групп Норвегии. Есть почитатели скандинавского рока и среди мурманчан. Ведь в самой известной композиции «D.D.E.» поется про Мурманск и порт. Песня так и называется – «Лебедка на причале».

Поэтому музыканты из группы «D.D.E.» мечтали побывать на причалах Мурманского порта и сфотографироваться на фоне гигантских портальных кранов.

В субботу, после официального гастрольного выступления в клубе «Ледокол», их мечта осуществилась. Музыканты приехали в торговый порт, где исполнили для портовиков свою песню.

«Наши причалы довольно часто бывали своеобразной съемочной площадкой для художественных и документальных фильмов, но сценой для рок-исполнителей по-моему стали впервые. Нам очень приятно осознавать, что труд портовиков и наша крановая техника вдохновляет популярных музыкантов на создание таких замечательных песен», – отметил технический директор ПАО «ММТП» Евгений Гуляев.