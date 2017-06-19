Персонал «Колэнерго» прошел обучение по программе «Риск – ориентированный подход к безопасности работ на высоте»

19 Июня 2017 года, 11:45

АПАТИТЫ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - В Апатитах более тридцати специалистов Северных и Центральных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» приняли участие в четырехдневном обучающем семинаре «Риск – ориентированный подход к безопасности работ на высоте на подстанционном оборудовании электросетевого комплекса».

Технические руководители производственных отделений, служб и отделов, инженеры, мастера, электромонтеры и электрослесари прошли специализированное обучение по программе, разработанной в Крымском центре подготовки верхолазов. Занятия провёл руководитель учебного центра Владимир Кузнецов.

Значительное внимание в ходе занятий было уделено практической подготовке с отработкой приемов и методов проведения работ на высоте.

Семинар проведен в рамках Плана профессионального развития персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».