ДЭПЛ «Кронштадт» сможет неделями не всплывать на поверхность

19 Июня 2017 года, 12:15

РОССИЯ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Дизель-электрическая неатомная подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада» станет первой субмариной ВМФ, получившей анаэробную — воздухонезависимую — энергетическую установку (ВНЭУ). Она избавит корабль от необходимости всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов и пополнения запаса воздуха, необходимого для работы дизель-генераторов в подводном положении. Это позволит находиться в подводном положении, не выдавая своего присутствия, до нескольких недель. Лодку спустят на воду в 2018 году, пишут «Известия».

ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Это позволяет не возить его запас на борту, а получать непосредственно в установке с помощью реформинга дизельного топлива.

Подводная лодка «Лада» разработана Санкт-Петербургским ЦКБ «Рубин». Водоизмещение этих субмарин составляет 17,5 тысячи тонн. Длина лодки – 67, ширина – 7,1 метра, скорость подводного хода – 21 узел, автономность плавания – 45 суток. На вооружении корабля будут стоять крылатые ракеты большой дальности «Калибр» или противокорабельные сверхзвуковые «Оникс».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев