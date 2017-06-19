На «Большом Радио» поговорят о безопасном отдыхе на природе

19 Июня 2017 года, 12:32

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области началось какое-никакое, но лето. В солнечные дни северяне спешат насладиться отдыхом на природе и отдохнуть от городской суеты за костром. Между тем, в регионе регулярно фиксируется высокий уровень пожарной опасности. Как правильно обращаться с огнём в лесополосе? Чем грозит оставленный после себя мусор? Как не нарушать закон, и заниматься охотой и рыбалкой? Об этом в эфире «Большого Радио» расскажет гость программы «Точка зрения» заместитель мурманского межрайонного природоохранного прокурора по Мурманской области Алексей Гамаюнов. Эфир состоится 20 июня в 10 часов утра.

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