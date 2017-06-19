Мурманские компании выловили 650 тысяч тонн рыбы в 2016 году

19 Июня 2017 года, 13:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - По данным Центра мониторинга рыболовства и связи, а также Государственного рыбохозяйственного реестра, рыбодобывающими предприятиями Мурманской области в 2016 году выловлено 650,09 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 30,3 тысяч тонн меньше, чем в 2015 году. Такие результаты были представлены на заседание Северного бассейнового научно-промыслового совета.

Всего компания Мурманской области в прошлом году было выделено 430,67 тысяч тонн квотируемых видов водных биоресурсов, которые были освоены на 96,5%.

Представителям коренного малочисленного народа Севера саами в 2016 году выделено для освоения 449,9 тонн водных биоресурсов. Из 300 тонн трески освоено 99,2 тонны или 33,1%, из 75 тонн пикши - 27,7 тонны или 36,9%, из 0,4 тоны семги - 0,31 тонны или 78%.

В прошлом году прибрежное рыболовство в Белом море осуществлялось в отношении беломорской сельди, атлантического лосося, горбуши, трески и гребешка. Вылов составил 1332 тонны.