Териберка входит в топ-10 самых популярных сёл России

РОССИЯ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Териберка вошла в десяток самых популярных у туристов сёл России. Об этом сообщили в агентстве ТурСтат.
В первую десятку самых популярных у туристов входят Свияжск (Татарстан), Вятское (Ярославская область), Изборск (Псковская область), Кинерма (Карелия), Пожарище (Вологодская область), Сандогора (Костромская область), Териберка (Мурманская область), Десятниково (Бурятия), Ворзогоры (Архангельская область) и Коростынь (Новгородская область).
Напомним, в селе Териберка Кольского района с 15 по 16 июля пройдет фестиваль «Териберка. Новая жизнь».