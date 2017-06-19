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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Жители Мурманской области покормили медведя хлебом
 
 
 
 
19 Июня 2017 года, 13:53

Жители Мурманской области покормили медведя хлебом

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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – На трассе Кола в районе Мончегорска жители области вновь повстречали медведя. Движимые не то любопытством, не то желанием прославиться в интернете, северяне решили подозвать его поближе и покормить хлебом. Женщина-авантюристка ласково называла животное «Мишей» и буквально забрасывала его заботливо нарезанным хлебом.

Развлечение прекратилось только тогда, когда медведь встал на задние лапы – водитель спешно нажал на педаль газа и устремился прочь.

Между тем, кормить медведей категорически запрещается. Мало того, что это опасно для жизни, но и в будущем животное будет чаще выходить в люди не испытывая страха перед человеком. С большой степенью вероятности такое животное будет застрелено, как представляющее угрозу.

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