Жители Мурманской области покормили медведя хлебом

19 Июня 2017 года, 13:53

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – На трассе Кола в районе Мончегорска жители области вновь повстречали медведя. Движимые не то любопытством, не то желанием прославиться в интернете, северяне решили подозвать его поближе и покормить хлебом. Женщина-авантюристка ласково называла животное «Мишей» и буквально забрасывала его заботливо нарезанным хлебом.

Развлечение прекратилось только тогда, когда медведь встал на задние лапы – водитель спешно нажал на педаль газа и устремился прочь.

Между тем, кормить медведей категорически запрещается. Мало того, что это опасно для жизни, но и в будущем животное будет чаще выходить в люди не испытывая страха перед человеком. С большой степенью вероятности такое животное будет застрелено, как представляющее угрозу.