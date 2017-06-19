Депутат помог жителям Североморска-3 с землей

19 Июня 2017 года, 14:14

СЕВЕРОМОРСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - «День земли» устроил депутат Мурманской областной Думы, председатель правления Мурманского областного отделения «Российского фонда мира» Виктор Сайгин жителям Североморска-3. По их просьбе в гарнизон было доставлено 40 кубометров плодородного грунта, который пойдет на благоустройство поселка.

У дома на улице Школьной, 2, куда выгружали землю, собралось немало местных жителей. Встречали североморцы груженные плодородным грунтом машины во всеоружии.

«Какая земля хорошая! Без мусора и камней!», – радовались женщины с лопатами и ведрами. Мужчины приготовили для перевозки грунта прицеп к «Волге».

«Земля у нас в поселке – дефицит. Есть очень много грядок, клумб и газонов, которые мы хотим засадить растениями, – рассказала повар средней школы №8 Североморска-3 Надежда Плюхина. – Что благоустройство человеку на Севере дает? Это настроение, это красота, в которой мы растим наших детей. Мы очень благодарны Виктору Васильевичу Сайгину. Он свое слово держит. Когда мы, жители Североморска-3, с ним встречались, попросили привезти нам земли. И Виктор Васильевич обещание свое выполнил».

Была бы земля, а что и где посадить в Североморске-3 найдется. Здесь почти у каждого дома, несмотря на суровое лето, уже пробиваются зеленые листики первоцветов, тюльпанов, лилий.

Так, в ходе поездки в Североморск-3 Виктор Сайгин также посмотрел, как выполнена еще одна просьба местных жителей. Они просили установить рядом с хоккейным кортом утепленный бокс для переодевания. Утепленный бокс был построен, доставлен и установлен прошлой зимой.

Еще один очень важный вопрос для местных жителей – открытие большого супермаркета с автостоянкой. Одна из мурманских торговых сетей уже выразила желание построить здание под магазин на месте двух полуразрушенных домов. Но кто будет заниматься их сносом и когда начнется строительство? Жители Североморска-3 попросили депутата взять ситуацию под свой контроль.

К слову, в ближайшее время в рамках национального проекта по созданию комфортной городской среды в Североморске-3 появятся два новых объекта: спортивная площадка и детский игровой комплекс.