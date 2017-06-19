БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» проводят совместное учение в Баренцевом море

19 Июня 2017 года, 14:26

РОССИЯ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Экипажи больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» приступили к выполнению плановых задач тактического учения в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море в составе соединения. Во время учения экипажи кораблей отработают специальные задачи по своему основному предназначению – борьбе с подводными лодками.

«Выполнят маневрирование и совместный поиск подводных лодок корабельной поисково-ударной группой во взаимодействии с противолодочной авиацией», - сообщили «Би-пору» в пресс-службе Северного флота.

Корабли также проведут артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям и учение по противовоздушной обороне отряда кораблей при отражении внезапных ударов средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.