Чуть более двух месяцев остаётся до завершения программы переселения северян из аварийного жилья

19 Июня 2017 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Программа переселения граждан из аварийного жилья в Мурманской области выполнена почти на 85%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Речь идёт о аварийном жилищном фонде, признанным таковым до 1 января 2012 года.

«До настоящего времени не расселены 579 человек из 300 аварийных жилых помещений площадью 11 390 квадратных метров. Кроме того, события последней недели показали, что в области есть определенные риски и проблемы, способные поставить под сомнение срок завершения программы. В первую очередь, это касается проблем со строительством новых домов», – отметила Марина Ковтун.

Так, дом на улице Полярные Зори должен был быть введен в эксплуатацию еще 30 декабря 2016 года. Сейчас застройщик заверяет, что для завершения работ ему требуется ещё 1,5 месяца, проинформировал глава регионального минстроя Леонид Кан.

«По условиям Фонда ЖКХ конечный срок исполнения регионом обязательств по заселению жителей в этот дом – 1 августа 2017 года», - сказал он.

Представитель подрядчика строительства проблемного дома и.о. директора ООО «АРКАИМ» Олег Казаченко заверил, что проблем с вводом дома в эксплуатацию не будет. По его словам, в ближайшие дни будет утверждена «дорожная карта» по вводу дома в строй и заселению в него людей.