«Эльбрус» готовится к переходу из Санкт-Петербурга в порт базирования Мурманск

19 Июня 2017 года, 15:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Судно тылового обеспечения ледового класса «Эльбрус» в конце июня совершит межфлотский переход из Санкт-Петербурга к месту базирования - порт Мурманск. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В начале июня «Эльбрус» завершил первый этап государственных испытаний в Балтийском море. В ходе испытаний были проверены системы, механизмы и соответствие технических характеристик судна требованиям, предъявляемым к данному проекту.

В настоящее время судно пополняет запасы на судостроительном заводе «Северная верфь» и в конце месяца совершит межфлотский переход на Северный флот.

Переход «Эльбруса» на Северный флот станет заключительным этапом его госиспытаний. Во время перехода будут проверены мореходные качества судна, в частности, состоятся испытания передачи на него грузов с вертолетов.

В середине июля все испытания «Эльбруса» должны быть завершены, и судно предъявлено для приемки Министерству обороны России.