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Главная » НОВОСТИ » #Hello: спецтариф Кубка Конфедераций от МегаФона
 
 
 
 
19 Июня 2017 года, 15:20

#Hello: спецтариф Кубка Конфедераций от МегаФона


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – МегаФон не только провел масштабные подготовительные работы, чтобы обеспечить наилучшее покрытие на стадионе «Санкт-Петербург Арена», но и создал спецтариф на мобильную связь и интернет для участников и гостей Кубка.

«МегаФон» — официальный поставщик телеком-инфраструктуры на всех мероприятиях Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Для бесперебойной работы сети на стадионе «Санкт-Петербург Арена» «МегаФон» установил более сотни приемопередатчиков, подключенных к 450 антеннам с использованием более 800 различных устройств сложения сигналов, проложил более 40 км кабелей и смонтировал аппаратную для размещения оборудования общей площадью 250 кв.м. Даже при максимальной нагрузке на сеть у зрителей на стадионе будет доступ ко всем услугам связи самого высокого качества. Покрытие сети на стадионе оператор обеспечил с помощью уникальной распределенной активной антенной системы, которая позволяет одновременно работать всем операторам связи Петербурга во всех поколениях, а основная аппаратная комплекса связи находится за пределами здания стадиона, что упрощает обслуживание системы и снижает потребность в кондиционировании части оборудования за счет естественной вентиляции.

Еще в феврале оператор протестировал сеть на стадионе «Санкт-Петербург Арена». В первый раз новая площадка приняла около 10 000 посетителей: голосовой трафик вырос более чем на 40% по сравнению с обычным днем, а трафик передачи данных увеличился почти на 30%. На втором мероприятии на стадионе было уже около трех десятков тысяч человек. В этот день абоненты обеспечили почти двукратный рост голосового трафика по сравнению с обычным днем, трафик передачи данных вырос еще больше — на 115%.

Напомним, что «МегаФон» регулярно оказывает телеком-поддержку крупнейшим спортивным и деловым событиям мирового масштаба. Среди мероприятий, которые оператор обеспечил надежной связью только за последние пять лет, — Универсиада в Казани — 2013, Олимпиада и Паралимпиада в Сочи — 2014, Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году и «Россия —АСЕАН» в 2016 году. Также ежегодно «МегаФон» обеспечивает телеком-поддержку Петербургскому международному экономическому форуму.

Помимо развития телеком-инфраструктуры, оператор подготовил для гостей Кубка Конфередаций новый тарифный план #Hello, который позволит гостям спортивного мероприятия сэкономить на роуминге, звонить по России, а также в свои домашние страны на выгодных условиях.

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