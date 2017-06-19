Стало известно, когда откроются детские лагеря под Петрозаводском

19 Июня 2017 года, 16:01

ПЕТРОЗАВОДСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Специалисты карельского Управления Роспотребнадзора провели проверки в оздоровительных лагерях «Айно», «Уя» и «Дружба» накануне открытия смен: 8, 9 и 15 июня.

Лагерь «Дружба» был отключен от электроснабжения в соответствии с протоколом Ростехнадзора от 5 июня – были предъявлены претензии к опорам электропередачи, которые уже демонтированы. Как отмечают в мэрии, устранить все недостатки, приведенные представителями Роспотребнадзора в документах, за столь короткий промежуток времени невозможно, пишет Губернiя Daily.

Одна из основных претензий в 2017 году по лагерям в «Айно» и «Уя» относится к качеству воды из скважин, а точнее, к невозможности сделать заключение о безопасности воды в соответствии с СанПиН к питьевой воде. Однако, как стало известно, вода из скважин используется только для хозяйственных нужд и помывки, Для приготовления пищи и питья используется привозная вода из поселка Новая Вилга.

Администрация города сейчас в авральном режиме устраняет все замечания и готовит лагеря к открытию смен. Так, смену в лагере «Уя» планируется начать 26 июня, в «Дружбе» - 1 июля, и в лагере «Айно» - 3 июля.

Фото: dusshor1.ru