Между Апатитами и Кировском могут запустить льготные автобусы

19 Июня 2017 года, 16:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Сквозной темой сегодняшнего оперативного совещания стала прошедшая «прямая линия» президента России и поднятые в её ходе вопросы. Наибольший резонанс и в области, и в стране вызвала трагическая история Дарьи Стариковой из Апатитов.

В ходе совещания губернатор Марина Ковтун дала поручения проработать вопрос организации бесплатного или льготного транспортного сообщения между Апатитами и Кировском. Это связано с тем, что и Старикова, и другие жители Апатитов заявили о том, что им не удобно добираться до врачей в соседний город.

«Исходя из моего общения с гражданами, основные нарекания связаны именно с вопросами транспортной доступности», – отметила Марина Ковтун.

Поручения подготовить предложения даны региональным минздраву и минтрансу, а также администрации Апатитско-Кировской больницы и города.