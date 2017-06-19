Росприроднадзор начал проверку в порту Находки после жалобы Путину на угольную пыль

НАХОДКА/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора во исполнение поручения Правительства России организована работа по проведению внеплановых комплексных проверок в отношении морских портов.
«В период с 20 июня по 20 июля запланировано проведение внеплановых выездных проверок в отношении семи стивидорных компаний, занятых в перегрузке угля открытым способом», - сообщает на сайте Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.
Жители Находки направили обращение руководству страны с просьбой приостановить работу угольных терминалов, которые ведут перевалку угля открытым способом. Горожане опасаются дальнейшего ухудшения экологии из-за заявленных планов в несколько раз увеличить объем перевалки угля в порту.
Фото: Сайт Владивостока