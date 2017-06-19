В Мурманске началась подготовка к новому отопительному сезону

20 Июня 2017 года, 08:30

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось заседании комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. Подготовка к зиме – это целый комплекс мероприятий, который городские власти начинают реализовывать, как только закончился отопительный сезон. Эта работа планомерно ведется все лето и осень. Особое внимание уделяется социально значимым объектам: школам, детским садам, учреждениям дополнительного образования.

«Непростая зима и затянувшаяся весна сократили срок, отведенный на подготовку к следующему отопительному сезону. Управляющим организациям следует заблаговременно планировать свою работу, чтобы избежать проблем, возникших прошлой зимой, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Городские власти совместно с государственными и правоохранительными органами ведут постоянный контроль за работой УК. Специалисты регулярно проводят выездные проверки, чтобы оценить готовность объектов городской инфраструктуры к отопительному сезону. Эта работа дает положительный результат: растет процент подготовленных к зиме жилищных организаций по сравнению с прошлыми годами.

АГМ