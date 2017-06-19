25 жителей Мурманской области пострадали от укусов клещей

20 Июня 2017 года, 08:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – За три месяца 2017 года за помощью в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 25 жителей Мурманской области, в том числе двое детей. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Профилактику иммуноглобулином получили 16 человек, из них 2 детей.

«Все обратившиеся по поводу присасывания клещей были не привиты, выезжали за пределы области в районы неблагополучные по клещевому вирусному энцефалиту. Большая часть пострадавших - 40%, были на отдыхе и по делам в Республике Карелия», - говорится в сообщении.

Медицинскими работниками зарегистрировано заболевание иксодовым клещевым бореллиозом у одного жителя Мурманской области, вернувшегося из Республики Башкортостан.

За текущий период 2017 года случаев клещевого вирусного энцефалита среди обратившихся не выявлено.