Трагедия в Карелии: на Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками

20 Июня 2017 года, 09:17

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - В Сортавальском районе Карелии на Ладожском озере в понедельник вечером перевернулась лодка с пятью подростками. Двум из них удалось спастись, остальных ищут спасатели и водолазы.

«По предварительным данным, двоим детям удалось спастись, судьба троих детей неизвестна, ведутся поисковые мероприятия», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По состоянию на 7 часов утра проведено наращивание группировки сил и средств спасателями и водолазными расчетами Специализированной пожарно-спасательной части, Карельской Республиканской поисково-спасательной службы, Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда.

В настоящее время к проведению поисковых работ привлечен 264 человека и 55 единиц техники, из них от МЧС 158 человек 31 единица техники. Погода на месте проведения работ благоприятствует поиску.

Год назад, 18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия на Сямозере. Тогда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих, во время шторма лодки перевернулись, в результате погибли 14 детей.