В Мурманске от огня пострадали несколько гаражей

20 Июня 2017 года, 09:56

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Минувшей ночью в Мурманске в АГК №53а на улице Рогозерской произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2:23.

В результате пожара в гараже №215 сгорела стена, обгорели внутренние конструкции и разобраны потолок и стены, вскрыта кровля по всей площади, сгорели личные вещи. В гараже №213 сгорел угол стены, обгорели внутренние конструкции и разобраны потолок и стены, сгорели личные вещи. В гараже № 217 обгорела стена, вскрыта кровля.

На месте пожара работало три пожарно-спасательных подразделения: 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.