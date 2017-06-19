Четверо северян получили условный срок за вылов более тысячи особей сига

20 Июня 2017 года, 10:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В законную силу вступило решение Кандалакшского районного суда в отношении 4 местных жителей. Их обвиняли в незаконной добыче сига, сообщили «Би-порту» в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.

Браконьеры были выявлены в октябре 2016 года в пограничной зоне на озере Воуснаярви Кандалакшского района. Указанные жители установили сети в местах миграционного хода сига, и на момент задержания уже имели крупный улов. Пограничниками было изъято более тысячи экземпляров сига, 8 ставных сетей и лодка с мотором.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Решением Кандалакшского районного суда граждан приговорили к лишению свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 1 год. Также решением указанного суда были конфискованы орудия лова в пользу государства.

Фото: Rusfishing.RU