Мурманскую область засыпало снегом

20 Июня 2017 года, 10:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – С самого утра жители Мурманской области делятся в социальных сетях фотографиями своих городов. В этом не было бы ничего необычного, если бы не прогноз погоды и дата на календаре. Сегодня, 20 июня, в Кировске, Заполярном и Никеле выпало немалое количество снега, характерное, скорее для начала октября, но никак не для конца первого летнего месяца.

«Зато комаров нет, и не вспотеешь», - пишут в социальных сетях северяне. А в одной из группы вспомнили, что 40 лет на север области и Печенгский район обрушился сильный ураган, также заваливший города снегом.

Согласно прогнозу метеорологов, сегодня на территории области ожидается облачная погода, дождь, на севере области с мокрым снегом.

Фото: ИПКА «Лавина» (Апатиты, Кировск, Хибины), Дима Варечкин

