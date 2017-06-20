Обвиняемые в сходе лавины на Кировск ожидают суда

20 Июня 2017 года, 10:57

КИРОВСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела лавинной безопасности управления по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит» и главного специалиста по оперативной работе транспортного управления. Данные граждане обвиняются в причинении смерти по неосторожности в результате схода лавины в Кировске. Об этом сообщили в следственном комитете по Мурманской области.

Напомним, 18 февраля 2016 года в результате принудительного воздействия на снежный покров на жилые дома Кировска сошла лавина. Обвиняемые не обеспечили необходимые условия безопасности, что привело к гибели трёх людей.

При расследовании уголовного дела проведено более 400 следственных действий, что позволило в итоге установить объективную картину произошедшего. Причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 109 УК РФ – до четырех лет лишения свободы.